Prefeitura e Companhia Docas do Pará iniciam diálogo para avanços no setor portuário de Santarém

(F=(Foto: Reprodução/arquivo Sempta) – Durante a reunião, foram discutidas parcerias para o avanço da infraestrutura portuária.

Ontem, quinta-feira, 13, o secretário municipal de Portos e Transportes Aquaviário, João Albuquerque, esteve em Belém onde reuniu com o presidente da Companhia Docas do Pará (CDP), Jardel Rodrigues da Silva, para início de diálogo, com o intuito de firmar parcerias para o avanço da infraestrutura portuária e melhorias dos serviços que são oferecidos em Santarém. A reunião ocorreu por solicitação do prefeito José Maria Tapajós.

O gestor da Sempta avaliou o resultado da reunião: “Estamos muito felizes em iniciar esse diálogo com o presidente da CDP, o senhor Jardel Silva, que nos recebeu muito bem. Esta reunião foi um pedido do prefeito José Maria Tapajós para que pudéssemos iniciar esta conversa e trazer para conhecimento a realidade atual da atividade portuária de Santarém e assim, juntos, buscarmos um trabalho de cooperação técnica para implementar melhorias na gestão dos portos de Santarém”.

Ainda segundo João Albuquerque um dos pontos que mereceu destaque na reunião foi a melhoria da infraestrutura portuária, relacionada ao fundeio dos navios cruzeiros que aportam em Santarém, no período da alta temporada turística, que movimentam a economia não só do município, mas de toda a região.

Na próxima semana, o prefeito José Maria Tapajós cumpre agenda para formalizar as tratativas.

Fonte: Ascom PMS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/15:00:41

