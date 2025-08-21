Prefeitura e órgãos de segurança alinham plano de ação para o Sairé 2025 em Alter do Chão

Representantes de órgãos de segurança e da prefeitura em Alter do Chão — Foto: Weldon Luciano / Semc

Equipes vistoriaram a Praça do Sairé e o Lago dos Botos para definir estratégias de segurança e infraestrutura.

Reunião de trabalho com representantes de secretarias municipais, órgãos de segurança e a coordenação do Sairé 2025, foi realizada pela Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, nesta quinta-feira (21), na vila balneária de Alter do Chão.

O encontro reuniu gestores da Cultura (SEMC), Turismo (Semtur), Meio Ambiente (Semma), Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), Mobilidade e Trânsito (SMT), Saúde (Semsa), Portos e Transporte Aquaviário (Sempta), além da Polícia Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em pauta estiveram temas como mobilidade urbana, transporte terrestre e aquaviário, vigilância sanitária, atendimento em saúde, protocolos de emergência, infraestrutura, serviços públicos e ações ambientais. A equipe também analisou acessos, áreas destinadas ao público, rotas de serviços e locais de apoio.

A secretária municipal de Cultura, Priscila Castro, destacou a importância da integração entre os órgãos para garantir o sucesso do evento.

“O Sairé é um patrimônio cultural que mobiliza toda a nossa cidade e atrai visitantes do Brasil e do mundo. Por isso, precisamos de uma atuação conjunta, alinhando cultura, segurança, logística e serviços públicos para oferecer uma experiência segura e organizada para todos”, afirmou.

Já o secretário municipal de Turismo reforçou o impacto positivo do festival para a economia local: “O Sairé é uma das maiores vitrines turísticas da Amazônia. Esse planejamento é essencial para acolher bem os visitantes e fortalecer o turismo em Alter do Chão, valorizando nossa tradição e potencial econômico”, ressaltou.

Durante a reunião também foram analisados acessos, áreas destinadas ao público, rotas de serviços e locais de apoio. A ação permitiu que os representantes verificassem de perto a estrutura necessária para receber o público com segurança e conforto durante os dias de celebração do Sairé 2025.

Para o tenente Wilson Silva, Chefe de vistoria contra incêndio e emergência do 4º Grupamento Bombeiro Militar (4ºGBM), o momento foi importante para traçar as metas e as diretrizes que vão assegurar o bem estar de todos os participantes:

“Estamos fazendo essa visita prévia para tomarmos as decisões em relação à capacidade de público e as estruturas que serão montadas no Lago dos Botos. O Corpo de Bombeiros vem antes para fazer essa vistoria prévia e faremos também as vistorias no local assim que tivermos o projeto aprovado para que sejam liberadas as documentações necessárias. Tudo isso é para garantir a segurança de todos que virão para se divertir e apreciar a cultura local”, destacou.

Sairé 2025

Realizado anualmente em Alter do Chão, o Sairé é uma das manifestações culturais mais tradicionais da Amazônia, reunindo rituais religiosos, apresentações folclóricas e a disputa dos botos Tucuxi e Cor-de-Rosa. Em 2025, o evento ocorrerá de 18 a 22 de setembro e deve atrair milhares de turistas e moradores da região. A expectativa da Prefeitura é que o Sairé 2025 seja lembrado não apenas pela grandiosidade cultural e pela tradição, mas também pela organização e pela segurança oferecida ao público.

Para a concepção, desenvolvimento e execução dos projetos artísticos “Essência Borari”, do Boto Tucuxi, e “Catraia – Encantaria do Atravessar”, do Boto Rosa, assim como do Rito Tradicional “Sairé 2025 – Cecuiara da Tradição”, ambos receberam apoio de parceiros públicos e privados por meio de projetos incentivados pela Lei Rouanet, do Governo Federal, via Ministério da Cultura.

