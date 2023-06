Prefeitura e Policia Civil assinam termo para emitir 1000 carteiras de identidade por mês em Novo Progresso

Uma boa notícia para os moradores do município de Novo Progresso, que ainda não têm ou precisam tirar a segunda via da carteira de identidade. A partir deste mês, até setembro, serão emitidas 1000 RGs por mês. Atualmente, eram emitidos apenas 240 documentos.

A Prefeitura de Novo Progresso e a Polícia Civil assinaram, no último dia 31 de maio, um termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº 047/2021, que visa aumentar a quantidade de carteiras a serem ofertadas à população.

O extrato do termo aditivo está publicado na edição desta segunda-feira (5), do Diário Oficial do Estado. A assinatura tem vigência de quatro meses, encerrando no dia 22 de setembro.

Conforme a portaria, o termo aditivo tem como objeto o acréscimo na emissão de carteira de identidade para os cidadãos residentes no município de Novo Progresso, que corresponde a 240 mensais, passando para 1000 mensais até 22/09/2023.

O termo foi assinado pelo prefeito de Novo Progresso, Gelson Luiz Dill, e o delegado geral da Polícia Civil no Pará, Walter Resende de Almeida.

Fonte: O estadoNet/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/15:24:58

