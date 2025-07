Prefeitura emite nota de pesar pela morte de servidor público em Marabá

(Foto: Reprodução) – Sidney, natural de Vitória do Xingu, região sudoeste do Pará, foi efetivado como Agente de Combate às Endemias em 2005.

A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manifesta com profundo pesar o falecimento do servidor Sidney Oliveira de Sousa, aos 41 anos, ocorrido no último domingo (13).

Sidney, natural de Vitória do Xingu, região sudoeste do Pará, foi efetivado como Agente de Combate às Endemias em 2005. Ele atuava também no Centro de Controle de Zoonoses de Marabá, onde desempenhava suas funções com empenho e dedicação.

O servidor deixa um filho. O velório aconteceu na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Novo Horizonte. O corpo de Sidney foi sepultado no Cemitério da Saudade, localizado no KM 02, sentido Itupiranga, região sudeste do Pará. A Prefeitura de Marabá solidariza-se com a família, amigos e colegas de trabalho neste momento de luto.

