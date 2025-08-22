Prefeitura entrega ambulâncias e micro-ônibus para atender o distrito de Moraes Almeida e comunidades vizinhas

Foto: Reprodução | A Prefeitura de Itaituba realizou, nesta quinta-feira (21), a entrega de duas ambulâncias e dois micro-ônibus que irão reforçar os serviços de saúde e educação, beneficiando diretamente o Distrito de Moraes Almeida e comunidades vizinhas.

As ambulâncias, caminhonetes 4×4 adaptadas para trafegar em estradas não pavimentadas, atenderão o Distrito de Moraes Almeida e a Comunidade Boa Vista do Tapajós (Km 28). Os veículos foram adquiridos com recursos parlamentares destinados pelo deputado federal Henderson Pinto (MDB), a pedido da vereadora Antonia Borroló (MDB).

Além disso, dois micro-ônibus foram entregues à Secretaria Municipal de Educação (Semed), com a finalidade de transportar estudantes de Moraes Almeida e de localidades distantes, como Jardim do Ouro.

Durante a cerimônia no Centro Administrativo de Itaituba, o prefeito Nicodemos Aguiar destacou a importância da parceria com o deputado. Henderson Pinto, por sua vez, anunciou a destinação de mais R$ 1 milhão para ampliar o número de cirurgias no município.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ASCOM/PMI e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/10:19:30

