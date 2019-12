Prefeitura entrega cestas básicas para famílias carentes de Novo Progresso

(Fotos:Divulgação) – A Prefeitura de Novo Progresso, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizou na tarde deste domingo (22), a entrega de 800 cestas básicas a diversas famílias carentes cadastradas em programas sociais na cidade e na zona rural. A entrega das cestas garantiu a ceia de Natal de várias famílias do município. Para que o trabalho de entrega ocorresse de forma organizada, toda a equipe de funcionários Da Secretaria Municipal de Assistência Social e Prefeitura foram convocadas para auxiliar na entrega e na fiscalização, pois somente as famílias cadastradas poderiam receber a cesta de Natal. Além de produtos que compõem a cesta básica, as cestas de Natal foram completadas com carne. A secretária municipal de Assistência Social, “Michelly Meuchi”, explicou que a entrega para famílias comprovadamente carentes tem um objetivo bem maior: “A doação destas cestas não é a meta final de nosso trabalho e sim um meio para nos aproximarmos e tratarmos da família como um todo. Essa entrega desencadeia diversas outras ações que ajudam as famílias em diversos aspectos”. Para ter direito as Cestas de Natal as famílias deveriam estar cadastradas e de posse do ticket.

O prefeito Macarrão (PSC) também esteve presente na entrega para desejar um Feliz Natal para as famílias. “Fiz questão de estar na entrega das Cestas e poder desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para essas famílias”, ressaltou.

No evento que teve milhares de pessoas foi entregue presentes (brinquedos) e servido refrigerantes,doces,alimento (cachorro Quente) para as crianças. Brinquedos (Pula-Pula) ficou a disposição das crianças que aproveitaram o dia em comemoração a festa de Natal de 2019 em Novo Progresso.

