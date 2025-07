Prefeitura inicia terraplenagem entre as Folhas 12 e 13 na Nova Marabá

(Foto: Reprodução) – Essa etapa, feita após a drenagem concluída, prepara o terreno, corrigindo desníveis, para receber o asfalto.

Nesta semana, a Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (Sevop), iniciou os serviços de terraplenagem na Rua que interliga as Folhas 12 e 13, no núcleo Nova Marabá. Essa etapa, feita após a drenagem concluída, prepara o terreno, corrigindo desníveis, para receber o asfalto.

Cezar Furtado, militar aposentado de 52 anos, mora na rua há 23 anos e celebra a transformação da área. “O serviço está sendo bem feito, algo que a gente esperava por muito tempo. Essa obra beneficia todos os moradores, porque era muita poeira no verão e muita lama no inverno. A ligação feita até o Colégio Militar da Folha 13 também facilita muito a nossa vida. O sentimento é de uma grande realização, de um sonho esperado por muitos anos”.

Para Nívia Emanuelle, de 24 anos, que nasceu e cresceu no bairro, “vai ser uma melhoria muito grande, principalmente para as crianças, por causa da creche na Folha 13. A pavimentação vai ajudar muito na época das chuvas, quando a rua virava lama. E no verão, a poeira dentro de casa era constante. O sentimento é de gratidão, porque esperamos muito tempo por essa mudança”.

A expectativa é que, com a finalização da terraplenagem, o trecho receba a pavimentação em concreto, garantindo mais segurança e dignidade para os moradores das Folhas 12 e 13. Anteriormente, o local já recebeu o serviço de drenagem, além do ligamento das ruas que permite uma melhora na mobilidade, sobretudo para quem acessa os serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Colégio de Supervisão Militar Rio Tocantins, próximo ao local da obra.

