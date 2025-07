Prefeitura instala totens inteligentes e novas câmeras em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Os totens possuem sistema de inteligência artificial embarcada, com reconhecimento facial e de placas veiculares, o que contribui para a localização de foragidos e recuperação de veículos roubados.

Ao andar pelas ruas de Parauapebas, o cidadão já pode notar a presença de novos equipamentos instalados em pontos estratégicos da cidade. São os totens de videomonitoramento, tecnologia de ponta que chegou por meio do projeto “Cidades Inteligentes”, uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, com o objetivo de fortalecer a segurança pública no município.

Dois equipamentos já estão em funcionamento: um na Avenida dos Ipês, no bairro Cidade Jardim, e outro na rotatória próximo à Praça de Esportes Radicais, no Cidade Nova. Os totens são equipados com seis câmeras, sendo quatro fixas com visão de 360° e uma câmera dome com capacidade de zoom para monitoramento detalhado. Também contam com botão de emergência, que ao ser acionado, conecta o cidadão diretamente ao Centro Integrado de Operações (CIOP), permitindo resposta imediata de uma equipe policial.

Além disso, os totens possuem sistema de inteligência artificial embarcada, com reconhecimento facial e de placas veiculares, o que contribui para a localização de foragidos e recuperação de veículos roubados. Os equipamentos são blindados, contam com alarme antivandalismo e operam 24 horas por dia. É importante lembrar que o botão de emergência deve ser usado apenas em situações urgentes.

O Centro de Controle Operacional (CCO) de Parauapebas também passou por modernização. O espaço recebeu novas câmeras com tecnologia de inteligência artificial e sistemas de reconhecimento de placas (LPR), além do futuro investimento na implantação da muralha digital, ajudando a monitorar e controlar o fluxo de veículos na cidade.

“Os dois totens instalados são resultado de uma parceria com o Estado e trazem mais segurança para a população. No nosso CCO, estamos modernizando as câmeras, melhorando a visibilidade e a resposta às ocorrências. Também já estamos nos preparando para implantar o sistema de reconhecimento facial, com total responsabilidade quanto à proteção de dados e à LGPD”, destacou o secretário de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, Hipólito Gomes.

O prefeito Aurélio Goiano também reforçou o compromisso com a segurança pública: “Estamos investindo em tecnologia e inteligência porque entendemos que segurança é prioridade. Cada equipamento instalado representa mais tranquilidade para quem vive em Parauapebas. Essa parceria com o Estado é um passo importante para garantir um ambiente mais seguro para todos”, afirmou.

A Prefeitura de Parauapebas segue firme no compromisso de investir em soluções modernas que protejam o cidadão.

Fonte: Secom PMP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/09:31:18

