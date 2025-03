Prefeitura intensifica manutenção de vias urbanas e rurais em Marabá

Foto Reprodução| Entre 6 e 21 de março, diversas frentes de serviço atenderam solicitações da população e demandas encaminhadas pelo prefeito Toni Cunha e vereadores

MARABÁ (PA) — A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop), segue intensificando os trabalhos de manutenção e recuperação das vias urbanas e vicinais do município. Entre 6 e 21 de março, diversas frentes de serviço atenderam solicitações da população e demandas encaminhadas pelo prefeito Toni Cunha e vereadores, beneficiando bairros e comunidades rurais.

No perímetro urbano, equipes atuaram na recuperação da Avenida Residencial Magalhães, na Rua Boa Vista, no Jardim União, e na manutenção das ruas Rui Barbosa e Chico Mendes, no Bom Planalto, Terezina, no Belo Horizonte, e Nossa Senhora de Nazaré, no Bela Vista.

Além disso, foram realizados serviços na Rua Alfredo Monção, com a conclusão de cinco quadras, e na Rua Adolfo Kolping, no Bairro da Paz. A manutenção se estendeu ainda para a Avenida do Residencial Magalhães e a Rua Santa Luzia, no núcleo Morada Nova.

Na zona rural, as intervenções abrangeram a recuperação de estradas estratégicas para o transporte escolar e escoamento da produção agrícola. Foram contempladas as estradas do Geladinho e do Espírito Santo, estradas das Vilas Gol e Carajás, além das vicinais Centrão e Piranheira. No Projeto de Assentamento (PA) Três Ilhas, a Prefeitura realizou serviços de manutenção e reparos em bueiros.

Destaque também para as ações na comunidade São Pedro, no Capistrano de Abreu, e no PA Escada Alta, ambas rotas escolares que passaram por melhorias essenciais para garantir o transporte seguro dos alunos.

Próximo à Escola Darcy Ribeiro, na Vila Carajás, foi realizado um serviço emergencial para recuperação de um atoleiro que dificultava a passagem de veículos e pedestres.

O diretor de Transportes da Sevop, Rômulo Galvão, destacou que o trabalho é contínuo e seguirá um cronograma para atender as demandas do município. “Nossa equipe está mobilizada para garantir a trafegabilidade das vias, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Além disso, estamos organizando novas frentes de serviço para a manutenção de pontes, calçadas e outras estruturas fundamentais para a mobilidade da população”

Fonte: (Com Prefeitura de Marabá) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/13:55:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...