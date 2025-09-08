Prefeitura não realiza evento da Semana da Pátria, mas escola desfila, no sudeste do Pará

(Foto: Reprodução) – Escola particular organizou ato cívico no Bairro Nova Canaã sem apoio do poder público, deixou a criançada bastante feliz e os pais revoltados com o prefeito Everton Macias.

Na cidade de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, a data de 7 de Setembro, que marca a Independência do Brasil, não vai contar com o desfile oficial organizado pela Prefeitura Municipal. A gestão do prefeito Everton Macias (MDB) não deu importância a uma das atividades cívico-militar mais significativa do Brasil.

Ao perceber o pouco caso do atual prefeito com o maior símbolo do patriotismo nacional, uma escolinha particular de reforço, localizada no Bairro Nova Canaã realizou, de forma independente, um desfile com alunos e integrantes da comunidade. O desfile percorreu a Rua Bahia, passou pela Rua Duque de Caxias e Avenida Brasil, retornando para a escola.

O som da tradicional banda marcial foi substituída por uma caixa de som JBL Boombox (vídeo abaixo) para incentivar e animar o desfile dos “pequeninos”. De acordo com o vereador Regis Santana (PP), os educadores precisam ser parabenizados e valorizados pela ação patriótica. Ao contrário, a total falta de apoio e respeito por parte da Prefeitura de Nova Ipixuna provocou uma revolta danada da população nas redes sociais.

De acordo com os organizadores do desfile solitário, o objetivo foi proporcionar às crianças a vivência prática da importante data, reforçando o significado histórico do Dia 7 de Setembro para a formação cidadã do ser humano. O ato reuniu estudantes, familiares e moradores da cidade que acompanharam o trajeto pelas ruas do Bairro Nova Canaã. Durante o desfile, percebia-se um sentimento misto de alegria e revolta.

A ausência de programação oficial levou a escola a assumir o papel de manter a tradição do desfile de 7 de Setembro , preservando a participação das novas gerações em um evento de caráter cívico e cidadão. A reportagem do Portal Debate não fez contato com a Secretaria de Educação (Semed) de Nova Ipixuna, porque uma atitude irresponsável desta não possui uma explicação que mereça o respeito da população, porém disponibiliza o espaço futuro para o órgão tentar explicar o inexplicável.

Fonte: Portal Debate / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/14:21:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...