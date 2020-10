Prefeitura pede atenção aos inscritos ao processo seletivo da UFOPA para pagamento de taxas

Faltam menos de 10 dias pra encerrar as inscrições, dos 172 inscritos somente 19 pagaram as taxas.

A Ufopa publicou no início do mês de setembro o Edital do Processo Seletivo Especial 23/2020, para selecionar candidatos às vagas dos cursos de graduação de Engenharia Sanitária e Ambiental e de Agronomia, ofertados para o município de Novo Progresso.

Nesta semana a secretaria de educação Juliana Rosa Bertol , divulgou nas redes sociais a preocupação com os inscritos, que ainda não pagaram a taxa.

Conforme o edital à cobrança de taxa de inscrição no valor R$ 80,00 (oitenta reais), cujo boleto será emitido via sistema computacional disponível no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br.

Ainda conforme a Secretaria Juliana o município de Novo Progresso recebeu nesta terça-feira (13) uma devolutiva da Ufopa, dos 172 inscritos até o momento, mas somente 19 pagaram a taxa de inscrição. “Automaticamente quem não pagar ficara fora do processo seletivo”, disse.

O Edital do Processo Seletivo Especial 23/2020, é para selecionar candidatos às vagas dos cursos de graduação de Engenharia Sanitária e Ambiental e de Agronomia, que serão ofertados nos municípios de Rurópolis e Novo Progresso.

A oferta destes cursos de graduação faz parte do Programa Forma Pará, uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) em parceria com universidades públicas e prefeituras, cujo objetivo é a expansão da oferta de vagas em cursos de ensino superior em municípios onde a oferta pública de ensino superior público não é garantida ou onde não exista a oferta de determinado curso.

Serão ofertadas 50 vagas para o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, com previsão de início da turma em março/2021 e 40 vagas para Agronomia, com previsão de início em agosto/2021.

Confira o Edital AQUI e obtenha todas as informações.

Acesse o Link para o Portal da Fadesp para sua inscrição.

