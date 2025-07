Prefeitura realiza 1º Festival de Pipas de Parauapebas

(Foto: Reprodução) – O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Islander Souza e encantou o público com uma programação educativa, recreativa e cheia de cores no céu da cidade.

Mais de 100 crianças participaram, neste domingo (13), do 1º Festival de Pipas promovido pela Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Islander Souza e encantou o público com uma programação educativa, recreativa e cheia de cores no céu da cidade.

Além da tradicional atividade de empinar pipas, o festival contou com oficinas de confecção artesanal, palestras de conscientização sobre os riscos do uso do cerol e orientações sobre locais seguros para a prática da brincadeira. As crianças receberam materiais para montar suas próprias pipas, com o apoio de familiares, promovendo o fortalecimento dos vínculos afetivos por meio da atividade lúdica.

O ponto alto do evento foi o momento em que os participantes soltaram suas pipas ao ar livre, transformando o céu em um espetáculo visual. A animação foi ainda maior com as premiações distribuídas: bicicleta, skate, chuteiras, bolas, kit de tênis de mesa e troféus para as categorias “pipa mais bonita”, “pipa mais alta” e “família com maior interação”.

“O Festival superou nossas expectativas. Pensamos nas crianças que estão de férias e nem sempre têm acesso a opções de lazer. Foi um momento especial para as famílias, reforçando nosso compromisso com o esporte e o lazer no município”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer, Célia Rocha.

A iniciativa também contou com o apoio da Guarda Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), que reforçaram a segurança e realizaram ações educativas como parte do projeto “Vidas por um Fio”, com foco na prevenção de acidentes relacionados ao uso de cerol.

“Aliamos diversão e responsabilidade. O cerol é um risco real, por isso fazemos questão de conscientizar desde cedo. Essa integração entre secretarias é essencial para garantir um lazer seguro”, destacou o secretário de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, Hipólito Gomes.

Quem também celebrou a iniciativa foi Anny Valentina, de 10 anos, uma das participantes do evento. “Achei muito legal. Gosto de fazer pipa. O céu hoje está muito colorido. Estou amando empinar. Tá tudo muito bonito. Obrigada por esse festival maravilhoso!”.

O 1º Festival de Pipas entra para o calendário do município como uma proposta que une tradição, inclusão social e entretenimento saudável para crianças e famílias durante o mês de julho. (Secom PMP)

Fonte: Portal Debate

