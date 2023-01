Prefeitura retoma cobrança de inadimplentes com a negativação de contribuintes em dívida com o município

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Receita Municipal através do Departamento de Tributos anunciou nesta semana que irá retomar a negativação de contribuintes em dívida com o município. Os inadimplentes devem procurar a prefeitura (departamento de tributos) antes de serem notificados.

You May Also Like