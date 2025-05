Prefeituras abrem processos seletivos para preenchimento de mais de 400 vagas no Pará

As Prefeituras de Juruti, Parauapebas e Piçarra no Pará estão com processos seletivos abertos com mais de 400 vagas. | Reprodução/Agência Brasil

As prefeituras de Juruti, Parauapebas e Piçarra, no Pará, estão com processos seletivos abertos, oferecendo salários que podem ultrapassar R$ 6 mil. Confira os detalhes sobre os cargos e as inscrições.

Três prefeituras paraenses estão com processos seletivos abertos, oferecendo mais de 400 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades são para os municípios de Juruti, Parauapebas e Piçarra. Confira os detalhes de cada seleção:

Prefeitura de Juruti

A Prefeitura de Juruti, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu edital para o preenchimento de 96 vagas em caráter temporário. O objetivo é garantir a continuidade dos serviços educacionais em áreas urbanas e rurais do município.

Remuneração: varia entre R$ 1.518,00 e R$ 2.628,60, de acordo com a função.

Cargos disponíveis:

Apoio Escolar I – Cuidador

Apoio Escolar II – Cuidador

Professor nas áreas de Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, Educação Geral, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática e Educação Especial (AEE)

Algumas funções exigem requisitos específicos, conforme detalhado no edital.

Inscrições:

Devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Ágata, entre 22 de maio (10h) e 10 de junho de 2025 (23h59).

Taxa de inscrição:

R$ 70,00 para nível médio

R$ 80,00 para nível superior

É possível se inscrever em mais de um cargo, desde que os requisitos sejam atendidos e os documentos exigidos, anexados.

Avaliação:

A seleção será feita por análise documental, de caráter eliminatório e classificatório. Os critérios de pontuação variam conforme o nível do cargo:

Para nível médio:

Escolaridade mínima: até 5 pontos

Nível superior (completo ou em andamento): até 2 pontos

Cursos (mín. 30h): até 20 pontos

Experiência (2019–2025): até 73 pontos

Para nível superior:

Formação exigida: até 30 pontos

Pós-graduação (mín. 360h): até 10 pontos

Mestrado: 6 pontos

Doutorado: 10 pontos

Experiência (2019–2025): até 36,5 pontos

Cursos (mín. 40h nos últimos 3 anos): até 7,5 pontos

Prefeitura de Parauapebas

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMA), abriu processo seletivo com 40 vagas, sendo 10 imediatas e 30 para cadastro reserva.

Cargos e salários:

Analista Ambiental – R$ 6.694,57 (nível superior, 40h semanais)

Fiscal de Controle Ambiental – R$ 2.962,69 (ensino médio, CNH AB, registro profissional se aplicável, 40h semanais)

Inscrições:

Devem ser feitas online entre 16 e 23 de maio de 2025, por meio do site da seleção pública da Prefeitura de Parauapebas.

Etapas de seleção:

A primeira fase será a análise documental e curricular, com envio dos documentos em PDF no ato da inscrição. Em seguida, haverá prova de títulos, com pontuação para:

Formação acadêmica (graduação a doutorado)

Cursos de aperfeiçoamento (mínimo 10h)

Experiência profissional comprovada na área

Prefeitura de Piçarra

O concurso público da Prefeitura de Piçarra oferta 270 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 4.750.

Inscrições:

Devem ser feitas até 2 de junho de 2025, exclusivamente no site do Instituto Ágata.

Taxas de inscrição:

R$ 70,00 (nível fundamental)

R$ 90,00 (níveis médio e técnico)

R$ 100,00 (nível superior)

Etapas de avaliação:

Prova objetiva (todos os cargos) – 27 de julho de 2025

Prova subjetiva (procurador municipal)

Prova de títulos (nível superior)

Cargos disponíveis:

Ensino Fundamental Incompleto:

Auxiliar de limpeza pública, auxiliar de obras, auxiliar de serviços gerais, vigilância, pedreiro, pintor, tratorista.

Ensino Fundamental Completo:

Eletricista, eletricista veicular, lanterneiro, mecânico, motorista (AB e D), operador de máquinas.

Ensino Médio:

Agente administrativo, fiscal ambiental, analista de logística, auxiliar de vigilância sanitária, fiscal de tributos, monitor de transporte escolar.

Nível Técnico:

Técnico agropecuário, enfermagem, análises clínicas, radiologia, saúde bucal, segurança do trabalho.

Nível Superior:

Diversas áreas, incluindo professores, engenheiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, procurador municipal, entre outros.

Fique atento: Para todas as seleções, é fundamental a leitura completa dos editais para compreender os requisitos, critérios de avaliação e prazos.

