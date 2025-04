“Premonição 6: Laços de Sangue” ganha trailer arrepiante; assista

(Foto: Reprodução) – O aguardado sexto filme da franquia Premonição, intitulado Laços de Sangue, acaba de ganhar seu primeiro trailer completo

O aguardado sexto filme da franquia Premonição, intitulado Laços de Sangue, acaba de ganhar seu primeiro trailer completo — e, como era de se esperar, ele promete mortes criativas e uma trama cheia de suspense. O vídeo revela a história de uma jovem atormentada por visões macabras sobre o destino de sua família, mergulhando no clássico terror sobrenatural da série.

O que esperar do enredo?

A trama acompanha uma universitária (interpretada por Brec Bassinger, de Stargirl) que tem sonhos recorrentes prevendo a morte violenta de seus parentes. Determinada a evitar a tragédia, ela retorna para casa em busca de ajuda — mas, como fãs da franquia sabem, escapar da Morte nunca é fácil.

O trailer também destaca a participação especial de Tony Todd (o icônico Candyman), em um de seus últimos papéis no cinema antes de falecer em 2024.

Elenco e produção

Além de Bassinger, o filme traz nomes como:

Teo Briones (Chucky)

Kaitlyn Santa Juana (Querido Evan Hansen)

Richard Harmon (The 100)

Anna Lore (Gotham Knights)

A direção fica por conta de Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor. A produção tem assinatura de Craig Perry (produtor dos filmes anteriores) e Jon Watts (diretor da trilogia do Homem-Aranha da Marvel).

O legado da franquia

Lançado em 2000, o primeiro Premonição revolucionou o terror com sua premissa de mortes inevitáveis e sequências cheias de tensão. A saga, que já arrecadou US$ 660 milhões mundialmente, retorna após 13 anos longe das telas — e a expectativa é que Laços de Sangue conquiste tanto fãs antigos quanto novos espectadores.

Estreia no Brasil: 15 de maio de 2025.

