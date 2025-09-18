Prepare o bolso: preço da gasolina vai subir em 2026 e a decisão parte de governos estaduais

(Foto: Reprodução) – Apesar da redução no preço do petróleo, o preço da gasolina no Brasil terá aumento em 2026 devido ao reajuste do ICMS e ao crescimento das margens de lucro das distribuidoras e postos

Apesar da redução no preço do petróleo, o preço da gasolina no Brasil terá aumento em 2026 devido ao reajuste do ICMS e ao crescimento das margens de lucro das distribuidoras e postos.

Mesmo em um cenário de petróleo mais barato e dólar estável, os brasileiros enfrentarão novos aumentos no preço da gasolina a partir de 2026, conforme noticiado pela Fipe Carros nesta quarta-feira, 17/09. A alta não está ligada ao custo de produção, mas sim a dois fatores combinados: a política de arrecadação dos estados e a elevação das margens de lucro das distribuidoras e postos de combustíveis.

Impostos estaduais pressionam os combustíveis

A decisão de elevar o ICMS foi oficializada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e publicada no Diário Oficial da União em setembro. A partir de janeiro de 2026, a cobrança sobre a gasolina e o etanol passa de R$ 1,47 para R$ 1,57 por litro. Já o diesel sobe de R$ 1,12 para R$ 1,17, enquanto o gás de cozinha terá aumento de R$ 1,39 para R$ 1,47 por quilo.

Estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que convivem com alto endividamento, veem no ICMS uma ferramenta fundamental para manter receitas em dia e garantir acesso a linhas de crédito. Como o tributo é de fácil arrecadação e atinge toda a população, ele se tornou um pilar da política fiscal estadual.

Além dos impostos, os consumidores enfrentam outro obstáculo: o aumento das margens de lucro das distribuidoras e dos postos. O Boletim de Preços dos Combustíveis nº 28, publicado pelo Ineep, mostra que, entre janeiro e agosto de 2025, a margem bruta sobre a gasolina subiu de 15,5% para 20,9%. Isso ocorreu mesmo com a queda do preço nas refinarias, que recuou de R$ 2,30 para R$ 1,80 por litro.

Segundo especialistas, a diferença deixou de ser repassada ao consumidor final. Assim, a queda no custo da gasolina, em vez de aliviar o bolso da população, se transformou em lucro adicional para o setor de distribuição.

Impacto no diesel e no gás de cozinha

O padrão de aumento não se limita à gasolina. O diesel, combustível essencial para o transporte de cargas e passageiros, também mostra margens em crescimento: passou de R$ 0,89 para R$ 0,91 por litro. Já no caso do gás de cozinha, utilizado por milhões de famílias brasileiras, quase metade do valor do botijão corresponde ao lucro das distribuidoras.

Para o economista Igor Lucena, o cenário revela uma escolha política. “O petróleo caiu, o dólar se estabilizou, e ainda assim os combustíveis vão subir. Isso não é política tributária; é política de arrecadação”, afirmou.

Analistas alertam ainda que o quadro pode se agravar caso os conflitos internacionais elevem o preço do petróleo. Pequenos reajustes no mercado global, somados ao aumento do ICMS e às margens infladas das distribuidoras, têm potencial de pressionar ainda mais o preço da gasolina e de outros combustíveis em 2026.

Fonte: IA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/15:27:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...