Presa, acusada de matar homem com facada no pescoço, foge de dentro de hospital em Novo Progresso

Camila Alves dos Reis, fugiu na tarde desta terça-feira, 20 de junho de 2023, do Hospital Municipal em Novo Progresso, onde se encontrava internado, com sangramento e gravides. (foto:Reprodução rv progresso facebook)

Foi presa em seguida pela polícia.

Leia mais>Mulher mata homem a facada dentro de bar em Comunidade de Novo Progresso-PA

Conforme relatos da Polícia, a custodiada CAMILA ALVES DOS REIS evadiu-se quando passava por cuidados médicos no Hospital Municipal de Novo Progresso. Camila, foi internada após reclamar de dores e sangramento, além de alegar estar grávida. Como havia outro custodiado que precisava passar por exame de corpo de delito, os dois foram encaminhados ao Hospital Municipal. Já no local, teria sido dito por uma enfermeira que Camila precisava ficar em observação e tomar soro. Um Policial Civil ficou responsável para fazer a guarda da presa no hospital, enquanto foi buscar o outro custodiado de volta à Delegacia para conclusão do Auto de Prisão em Flagrante, a mulher empreendida fuga. A polícia investiga se houve envolvimento da enfermeira, pois Camila estava dentro do banheiro com a enfermeira que cuidava do atendimento da presa.

A polícia tomou conhecimento da fuga cerca de uma hora depois, Camila foi presa em uma residência no bairro Pires de Lima nas proximidades do Hospital.

Camila foi presa pela polícia Militar no último domingo (18), na comunidade de Alvorada da Amazônia, após deferir uma facada em um homem em bar. A vítima morreu no local.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...