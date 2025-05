Presa em Lucas do Rio Verde mulher acusada de envolvimento de triplo homicídio em Tapurah

(Foto:Reprodução/Portal JVC) – Três pessoas da mesma família foram executadas em julho de 2023 no Bairro São Cristovão.

A mulher de 21 anos foi presa nesta terça-feira (13), em Lucas do Rio Verde, após a confirmação de um mandado de prisão em aberto por triplo homicídio. Segundo informações da delegacia de polícia, a suspeita compareceu ao local para tirar dúvidas.

Durante a consulta no portal BNMP (banco nacional de mandados de prisão), foi constatado o mandado de prisão. Após a verificação da informação, a voz de prisão foi dada à suspeita, que foi encaminhada para a cela. o uso de algemas não foi necessário.

A prisão se deu por força de um mandado expedido pelo poder judiciário, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Os crimes

Os crimes estão relacionado aos assassinatos de três membros da mesma família em Tapurah, ocorrido em julho de 2023. Roque Xavier (38), sua filha Thais Xavier (15) e sua sobrinha Bruna Xavier (14), foram mortos em circunstâncias distintas, mas interligadas por uma complexa trama criminosa.

Na madrugada de 18 de julho, dois homens invadiram a casa da família no bairro são Cristóvão. Roque foi esfaqueado após ser identificado pelos agressores, enquanto Thais foi executada com disparos e golpes de faca.

Bruna, desaparecida desde a noite anterior, foi encontrada dias depois, em 22 de julho, em uma cova rasa em uma área de mata próxima a nascente do córrego barela. informações apontam que ela foi torturada antes de ser morta.

O inquérito revelou que a casa foi monitorada por dias antes do ataque e que os crimes teriam sido ordenados por membros de uma facção criminosa, possivelmente motivados por vingança relacionada a um homicídio cometido por roque no passado.

Durante o ataque, os autores receberam ordens por videochamadas. O histórico criminal de Roque e possíveis vínculos das adolescentes com o grupo criminoso estão entre os fatores investigados.

O caso expõe o envolvimento de menores de idade e a organização detalhada para execução dos crimes, que incluíram destruição de provas e apoio logístico aos agressores.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/05/2025/14:14:12

