Presa em Santarém jovem investigada por crimes ligados a facção em Belém

(Foto>Reprodução) – Jovem foi presa no bairro Ipanema em Santarém, por suposto envolvimento com organização criminosa em Belém(PÁ).

Foi presa na tarde desta quinta-feira (04/09), pela polícia civil da UIP do bairro Nova República, BRUNA VIANA SANTOS, de 23 anos, moradora do bairro do Ipanema.

Na tarde desta quinta-feira (4) policiais civis de Santarém deram cumprimento a um mandado de prisão, contra uma jovem investigada por suposto envolvimento com uma organização criminosa. A prisão aconteceu no bairro Ipanema, zona sul da cidade.

De acordo com a Polícia, Bruna Viana Santos atuava no tráfico de drogas e nos planejamentos de outros crimes ligados a grupos criminosos. Ela nega ser faccionada. O mandado de prisão e as investigações são de Belém, capital do Estado.

