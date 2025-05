Presa, mulher que disse ter ficado com Neymar mostra situação da cela na prisão

Foto: Reprodução | Levada para a prisão pública de Itaquaquecetuba, em São Paulo, a defesa da garota de programa denuncia condições precárias.

No dia da prisão, a mulher foi encontrada junto da mãe, Angela de Macedo, em um imóvel situado no Alto Ipiranga, em Mogi das Cruzes, área da Grande São Paulo. Durante a operação, foram confiscados produtos de beleza de marcas renomadas e um carro da marca Audi, modelo Q3, avaliado em cerca de R$ 150 mil. Uma criança de 2 anos, filha de Nayara, foi entregue aos cuidados de uma tia.

Em um dos vídeos gravados por ela, as mulheres que estão ali mencionaram a infestação de ratos e baratas, além da ausência de condições básicas no local. Segundo a defesa, o espaço onde Any Awuada está detida é tão precário que carece de itens essenciais, como uma torneira que funcione e pia. Os advogados também afirmam que a acompanhante, que declarou estar grávida logo após dizer que manteve relações com Neymar, compartilha a cela com outra mulher que está no oitavo mês de gestação.

Nas imagens divulgadas pelos advogados dela, é possível vê-la mostrando o banheiro da cela, enquanto as colegas dela comentam sobre o ocorrido. “A gente está dormindo no banheiro porque não cabe todo mundo aqui”, explicou uma das moças. “As meninas dormem no chão”, pontuou Nayara. A equipe do escritório Blaustein Mello & Ramalho ainda frisou que ela estaria vivendo em “situação precária” dentro do presídio.

Nayara Macedo, que ficou conhecida na web como Any Awuada após afirmar que dormiu com Neymar Jr., foi presa na última quarta-feira (21). Suspeita de participar de um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados, ela ficará na prisão de forma preventiva até segunda ordem. No entanto, ela recebeu ajuda dos próprios advogados para gravar e denunciar as condições precárias em que ela e as outras detentas estão vivendo na cadeia pública de Itaquaquecetuba, em São Paulo.

