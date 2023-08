Presa no Mato Grosso acusada de matar mulher a facadas no Residencial Salvação, em Santarém

Rute Vasconcelos foi presa nesta sexta (11) — Foto: Redes Sociais

Rute Vasconcelos estava com a prisão decretada jamais de 6 meses.

Foi presa na manhã desta sexta-feira (11) em Sinop, no Mato Grosso, a mulher acusada de esfaquear Regiane de Freitas Tavares, no residencial Salvação, em Santarém, oeste do Pará. O crime aconteceu em 21 de março de 2023. A vítima, que levou ao menos quatro facadas, morreu no dia 03 de abril daquele ano, 13 dias após à internação no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

Rute de Vasconcelos Ferreira usava a tática de alugar uma casa e não residir no endereço, que era usado apenas para correspondências. Ela estava com a prisão decretada há mais de 6 meses.

A defesa dela tentou revogar a ordem de prisão até no STJ, mas não conseguiu.

O juiz titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, Gabriel Veloso, determinou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que promova a transferência de Rute para Santarém.

Segundo juiz, há possibilidade de Rute ser julgada pelo Tribunal do Júri Popular ainda neste ano.

Relembre o caso

No dia 21 de março de 2021, uma mulher recebeu pelo menos quatro golpes de faca na região do abdômen, costas e cabeça durante uma briga em uma das casas do Residencial Salvação, em Santarém, no oeste do Pará.

A vítima, Regiane de Freitas Tavares, de 30 anos, foi levada em estado grave para o Pronto Socorro Municipal. Depois de 13 dias internada, o estado de saúde dela se agravou e no dia 3 de abril de 2021 ela morreu.

As agressões foram praticadas por Rute de Vasconcelos Ferreira, que fugiu logo após o crime. A cena foi presenciada por várias pessoas que nada fizeram para apartar a briga.

No dia do crime, moradores que conheciam Regiane, contaram à imprensa que a vítima tinha um comportamento agressivo, que aparentava ter transtornos mentais, que já teria agredido as filhas de Rute dentro de um ônibus e ameaça matar as meninas.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil, no plantão do delegado Herbert Farias Jr.

