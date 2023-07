Presidente de Portugal desmaia e é carregado durante visita à faculdade

Marcelo foi carregado e levado para hospital (Foto:Reprodução / consuladoportugal.mne.gov.pt e Reprodução / Video / Via Twitter @RTV__America)

Marcelo Rebelo de Sousa foi levado Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde já recebeu alta

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, desmaiou durante uma visita à Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, na Costa de Caparica, nesta quarta-feira (5). De acordo com a imprensa local, ele teve uma queda de pressão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Marcelo sendo carregado após o desmaio.

🇵🇹 | Portugal | El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, perdió el conocimiento durante una visita a una universidad cerca de Lisboa | Momento de su traslado a un hospital.pic.twitter.com/C6QymZqYzQ — ℝ𝕋𝕍 𝔸𝕞é𝕣𝕚𝕔𝕒 (@RTV__America) July 5, 2023

Ele foi levado ao Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde recebeu alta ainda na quarta-feira, durante a noite. A jornalistas, o presidente informou ao deixar a unidade de saúde que se sentia “muito melhor”. Segundo Marcelo, o mal-estar foi ocasionado, provavelmente, pelo consumo de uma bebida nutricional misturada com “Moscatel quente” (vinho) durante o almoço.

Em entrevista ao canal português SIC Notícias, o cirurgião Eduardo Barroso, amigo do presidente, informou que ele está bem e não deve mudar de ritmo de trabalho. De acordo com o veículo de comunicação, os exames médicos realizados não mostraram problemas de saúde.

