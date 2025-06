Presidente do CREA-PA é homenageada com a maior honraria de Santarém

A presidente do CREA-PA, Adriana Falconeri, recebeu a Medalha Padre João Felipe Bettendorf. | Divulgação

Adriana Falconeri recebe Medalha Padre João Felipe Bettendorf durante celebrações pelos 364 anos da cidade.

Como parte das comemorações pelos 364 anos de Santarém, no oeste do Pará, a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA), engenheira civil Adriana Falconeri Rebelo Boy, foi uma das personalidades homenageadas com a Medalha Padre João Felipe Bettendorf, a mais alta honraria concedida pelo município. A cerimônia solene foi realizada neste domingo (22), na Casa da Cultura.

A homenagem é um reconhecimento à trajetória de profissionais que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas. Além de Adriana Falconeri, também foram homenageados Coronel Celso Piquet Júnior, Edno Cortezia, Edilena Cristina Teixeira, Carlos Williams de Almeida e Maria José Maia.

Natural de Santarém, Adriana tem uma história de dedicação à cidade desde a infância. Iniciou sua formação musical aos 6 anos na Fundação Carlos Gomes e, aos 11, ingressou na Filarmônica Municipal de Santarém Professor José Agostinho, onde atuou por 18 anos como flautista e flautinista, representando Santarém em diversos municípios do estado. Também integrou a seleção santarena de basquete.

Engenheira civil de carreira, Adriana é servidora concursada do CREA-PA e fez história ao se tornar a primeira mulher e a primeira representante do oeste do Pará a assumir a presidência da entidade em seus 91 anos de existência. Em 2023, foi reeleita com 84,16% dos votos, a maior votação registrada naquele pleito para presidência regional.

Desde 2022, tem liderado uma gestão voltada para o fortalecimento da categoria profissional e a modernização da atuação do CREA-PA, com foco na valorização da engenharia, da agronomia e das geociências no estado. A concessão da medalha reforça o reconhecimento do impacto de seu trabalho tanto em Santarém quanto em todo o Pará.

Ao receber a honraria, Adriana destacou seu orgulho por representar Santarém e seu compromisso com o desenvolvimento técnico e sustentável da região. “Levo comigo as raízes mocorongas em tudo o que faço. Esta medalha é um símbolo da nossa força e da nossa capacidade de transformar realidades por meio da engenharia e da dedicação ao serviço público”, afirmou emocionada.

O evento contou com a participação dos conselheiros regionais Eng. Agrônomo Kepler Braun e Eng. Florestal Everton Cristo, além das inspetoras do CREA-PA Patricia Philippsen, de Alter do Chão, e Thaita Costa, de Santarém, que prestigiaram a cerimônia em reconhecimento à importância da honraria concedida à presidente Adriana Falconeri e ao fortalecimento da presença institucional do Conselho na região.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/07:12:08

