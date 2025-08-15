Presidente do IBGE anuncia mega concurso com 9.580 vagas

Foto:Reprodução | As contratações serão destinadas à realização de pesquisas do IBGE em todo o território nacional.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) poderá contratar por tempo determinado até 9.580 profissionais para atender as necessidades temporárias do órgão.

A portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, já publicada no Diário Oficial da União, determina que o edital seja publicado em até 6 meses, contados a partir da última terça-feira (12).

As contratações serão destinadas à realização de pesquisas do IBGE em todo o território nacional. Do total de vagas, 8.480 serão para a função de agente de pesquisas e mapeamento, responsável pela coleta de informações; e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade, que atua no acompanhamento e supervisão do trabalho de campo.

Segundo o IBGE, já está em andamento o processo de contratação da empresa organizadora que conduzirá a seleção.

O presidente do Instituto, Márcio Pochmann, acredita que essa força de trabalho dará ainda mais celebridades aos processos em andamento no instituto.

“Também é o maior concurso da história do IBGE para trabalhadores temporários. Depois de termos identificado no ano 2022, aquele que foi o menor em termos de recursos disponíveis para pesquisa. Conseguimos nesses dois últimos anos multiplicar por quase três vezes os recursos disponíveis para as pesquisas. A partir desse processo seletivo, nós temos condições de dar continuidade às pesquisas que já vêm sendo realizadas, bem como ampliá-las ainda mais”, declarou o presidente.

O prazo de duração dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos, de acordo com a necessidade de conclusão das atividades.

