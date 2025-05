Presidente do PL de Novo Progresso assume a Secretaria Regional de Governo da Região do Tapajós;Vídeo

(Foto:Reprodução) – Aldo Junior Presidente do PL (Partido Liberal) da cidade de Novo Progresso, assumiu nesta terça-feira, 13 de maio de 2025 a Secretaria Regional de Governo da Região do Tapajós em Itaituba (PÁ) (distante 400 km de Novo Progresso).

O cargo em comissão e subordinado a Casa Civil do Governo do Estado do Pará, o secretario terá salário inicial de R$ 21.326,47 (vinte e um mil, trezentos e vinte seis reais e quarenta e sete centavos).

Ao lado de Denis Macedo (representando o prefeito Gelson Dill) e o progressense Neri Prazeres, Aldo destacou que vai trabalhar por toda a região, buscando recursos e apoiando quem produz. ” “Vamos direcionar prioridades e apoiar quem trabalha no Tapajós”, afirmou Aldo.”

Em discurso de pose Aldo prometeu esforços e trazer melhorias para os municípes durante seu mandato como Secretario. (Assista ao vídeo abaixo)

A nomeação ao cargo público vem através de uma articulação política do Deputado Wescley Tomaz (AVANTE), junto as lideranças do PL de Novo Progresso que motivou o encontro com Governador Helder Barbalho e disponibilizou o cargo para o grupo político.

Leia Também:PL de Novo Progresso e MDB do Barbalho que é Lula no PÁ agora são aliados

O Jornal Folha do Progresso em matéria exclusiva publicou o possível acordo em troca de cargos que vieram à tona com a nomeação do presidente do partido Aldo da Silva Costa Junior, para o Cargo de Secretário Geral do Governo no Sudoeste do Pará. Aldo assume a vaga do ex-deputado Hilton Aguiar que assumiu a presidência da CPH (Companhia dos Portos e Hidrovias do Estado do Pará).

Assumimos com orgulho a missão de estar à frente da Secretaria de Governo do Tapajós, agradecendo ao governador Helder (@helderbarbalho) e à vice-governadora Hana (@hanaghassan) pela confiança em conduzir essa importante tarefa. São 14 municípios que, com a articulação do dep. Wescley Tomaz (@wescleytomaz), estaremos trabalhando para fortalecer o diálogo com o Estado e os prefeitos da região. 🇧🇷🛣️🙏🏼

Assista (abaixo) vídeo discurso de posse do secretário.

Leia Também:PL de Novo Progresso e MDB do Barbalho que é Lula no PÁ agora são aliados

A área de atuação da Secretaria Regional abrange duas microrregiões: a Microrregião de Itaituba, composta por 06 municípios, e a Microrregião de Altamira, composta por 08 municípios, totalizando 14 municípios do estado do Pará.

A secretaria abrange os municípios de Altamira, Itaituba, Rurópolis, Pacajá, Uruará, Medicilândia, Anapu, Novo Progresso, Trairão, Aveiro, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Jacareacanga.

Leia Também:PL de Novo Progresso e MDB do Barbalho que é Lula no PÁ agora são aliados

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/11:21:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...