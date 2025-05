Presidente do PL é baleado em Belém. — Foto: Reprodução

Deyje Vilaça, presidente do PL de Belém, foi baleado com três tiros na Marambaia. Ele está internado e os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Assessor parlamentar é atingido por quatro tiros na Marambaia, em Belém

O presidente municipal do Partido Liberal (PL) em Belém, Deyje Vilaça, foi baleado na manhã desta sexta-feira (9) durante um ataque a tiros no bairro da Marambaia.

Segundo a Polícia Civil, Deyje Vilaça foi baleado após uma tentativa de roubo. “A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos trabalha para identificar e localizar os autores do crime”, informou.

Segundo o partido, ele foi atingido por três tiros: um no peito, um de raspão na costela e outro na mão. A vítima está internada em um hospital particular de Belém.

O g1 solicitou informações sobre o estado de saúde da vítima, mas o hospital informou que “não pode repassar informações sobre os pacientes, pela lei de proteção de dados.

Como foi o ataque

O crime aconteceu na passagem Dalva, em frente a uma oficina mecânica. De acordo com o Partido Liberal, dois homens chegaram em uma moto e pararam perto da vítima – veja no vídeo abaixo.

O carona desceu do veículo e atirou várias vezes contra Deyje Vilaça. A vítima estava armada e chegou a apontar a arma para os criminosos, que fugiram logo em seguida.

Deyje Vilaça foi levado para um hospital, onde está internado. Ele está acompanhado do irmão, o vereador Mayky Vilaça (PL) por Belém.

A vítima atua como assessor parlamentar do deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), que chegou ao hospital após retornar do município de Altamira, no sudoeste do Pará.

