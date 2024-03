Presidente do Santos diz que retorno de Neymar ao clube é ‘inevitável’; entenda

Neymar foi jogador do Santos de 2009 a 2013. (Foto: Divulgação/Página Oficial Neymar Jr.)

Marcelo Teixeira disse, no entanto, que não pode decretar o ano do possível retorno do atacante ao clube que o revelou.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, abordou novamente a possibilidade de Neymar, jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, retornar ao clube que o revelou. Em uma entrevista para o podcast Zona Mista, o dirigente afirmou que é praticamente inevitável o retorno do jogador ao Peixe.

Teixeira destacou que a viabilidade desse retorno depende da vontade de Neymar e relembrou a forte ligação emocional do jogador com o clube que o projetou.“Vai depender muito dele. Vejo uma brecha no interesse dele em voltar ao Brasil e ao Santos. Ele demonstra esse afeto, vem à Vila, assiste aos jogos. Ele tem gratidão ao Santos. O retorno é algo quase certo. O tempo é que ainda não sabemos… Vejo que a chama do futebol dele se acende novamente no Santos, ele se sente querido, se sente em casa. Ele diz ‘casa’. É algo que vai além, é uma conexão emocional. Independente da idade e fase, a chance é grande”, ressaltou.

Recentemente, Neymar esteve na Vila Belmiro para assistir à vitória do Santos sobre o Corinthians no Campeonato Paulista. Ele acompanhou o jogo de um dos camarotes, foi ovacionado pela torcida no intervalo e, após o apito final, foi ao vestiário para cumprimentar os jogadores. Durante a entrevista coletiva, Neymar fez questão de cumprimentar o técnico Fábio Carille.

Apesar da proximidade, Marcelo Teixeira mencionou o contrato de Neymar com o clube saudita e a lesão que o jogador sofreu em novembro do ano passado. “Ninguém previu que ele ficaria quase um ano sem jogar. Ele assinou um contrato de dois anos e o clube está cumprindo suas obrigações. Não temos certeza sobre o que acontecerá no futuro. Mas eu acredito muito em seu retorno”, concluiu.

Neymar foi jogador do Santos de 2009 a 2013, período em que se destacou no cenário mundial ao conquistar títulos como a Libertadores, a Copa do Brasil, a Recopa e o tricampeonato Paulista. Durante sua passagem pelo Peixe, ele disputou 225 jogos e marcou 136 gols.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/09:33:08

