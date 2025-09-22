Presidente eleito em 2026 terá pelo menos três indicações ao STF

O presidente eleito em 2026 terá um papel decisivo na composição do Supremo Tribunal Federal (STF). Aprovada em 2015, a chamada PEC da Bengala (PEC 42/2003) elevou para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos ministros da Corte. Com isso, ao menos três cadeiras estarão vagas entre 2027 e 2030, período correspondente ao próximo mandato presidencial.

A Constituição prevê que a indicação dos ministros do STF cabe ao presidente da República, com aprovação do Senado. Além da aposentadoria compulsória, um ministro só deixa o cargo por renúncia ou por impeachment — hipótese que nunca se concretizou na história da Corte.

A possibilidade de o próximo chefe do Executivo indicar pelo menos três nomes reforça a relevância política das eleições de 2026, já que as escolhas podem influenciar decisões cruciais do Supremo nas próximas décadas.

