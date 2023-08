Presidente Lula inaugura ‘Infovia 01’ em Santarém nesta segunda-feira (7)

O presidente Lula chegou a Santarém, por volta de 15h20, na última sexta-feira (4). Essa é a primeira vez que ele vem ao município desde a eleição (Foto:José Cruz/ Agência Brasil)

Programa Norte Conectado prevê a implementação de oito Infovias nos leitos dos rios amazônicos. O investimento em todo o projeto é

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, inauguram a Infovia 01, em Santarém, oeste do Pará, que levará conectividade para cerca de 3 milhões de brasileiros. A solenidade ocorrerá na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), a partir das 10h, desta segunda-feira (7).

A Infovia 01 faz parte do Programa Norte Conectado e está ligando Santarém a Manaus, no Amazonas, por meio de 1,1 km de cabo de fibra óptica implantado no leito dos rios amazônicos. Essa Infovia também leva conectividade para as cidades de Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti e Terra Santa, no Pará; e Parintins, Urucurituba, Itacoatiara e Autazes, no Amazonas. O Programa conta, no total, com oito Infovias que irão atender 59 municípios nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

No mesmo local, haverá uma visita ao Navio Hospital Escola Abaré que realiza atendimento clínico e odontológico em comunidades ribeirinhas do rio Tapajós. O navio terá um Ponto de Inclusão Digital (PID) com cinco computadores doados pelo Ministério das Comunicações (MCom) para a capacitação digital dos moradores das comunidades.

O presidente Lula chegou a Santarém, por volta de 15h20, na última sexta-feira (4). Essa é a primeira vez que ele vem ao município desde a eleição. Ele seguiu com sua comitiva direto para um restaurante na comunidade Carapanari, na região do Eixo Forte. No local há bangalôs, onde o presidente passou o fim de semana.

Fonte:Fabyo Cruz/O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2023/05:25:27

