Presidente Lula pousa na base aérea do Cachimbo em Novo Progresso (PA), para cumprir agenda no MT

(foto: Ricardo Stuckert/assessoria/arquivo) – Presidente Lula visita hoje área indígena no Mato Grosso e condecora Raoni.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega logo mais, às 13h, na aldeia Piaraçu, da terra indígena Capoto-Jarina, localizada em São José do Xingu (476 km de Sinop) onde se reunirá com o cacique Raoni Metuktire e demais lideranças indígenas. O presidente vai acompanhado de ministros e parlamentares. A decolagem é as 8h de Brasília com chegada na base aérea do Cachimbo em Novo Progresso (PA) prevista para 10:20h. De helicóptero ele vai à aldeia. Lula vai condecorar o cacique Raoni Metuktire, principal líder indígena do país, com a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito. No início da noite o presidente e comitiva decolam para São Paulo.

A assessoria do governador Mauro Mendes (União) confirmou, ao Só Notícias, que ele não recebeu convite para participar do encontro, tampouco para outras agendas que Lula possa ter no Estado.

Lula criou, no seu terceiro mandato, o ministério dos Povos Indígenas, sob comando da ativista Sonia Guajajara, o primeiro dedicado aos povos originários do Brasil, que tem como objetivo atuar na implementação da política indígena e indigenista, a partir do reconhecimento e garantia de seus direitos como demarcação territorial, usufruto exclusivo e gestão das terras bem como defesa do viver dos povos.

Semana passada, Raoni, que é liderança de destaque internacional na atuação política em prol da defesa do meio ambiente e dos direitos indígenas, – e subiu a rampa com Lula na posse em 2023 – afirmou que irá cobrar do presidente o cumprimento das promessas relacionadas às questões ambientais que impactam diretamente na vida dos povos originários.

Raoni apontou que entre seus objetivos está pedir ao chefe do Planalto que desista da exploração de petróleo na margem equatorial, área marítima próxima da costa Amazônica, o que gera críticas dos ambientalistas. O líder indígena também irá recordar o presidente da promessa de avançar na demarcação das terras indígenas.

Fonte:Só Notícias/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2025/09:19:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...