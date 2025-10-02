Presidente Lula visita obras em Belém nos preparativos para a COP30

Foto:Reprodução | Nesta quinta-feira, às 16h, Lula visita as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Una, no bairro Telégrafo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre, nesta quinta (2) e sexta-feira (3), uma série de agendas em Belém (PA) voltadas às obras de infraestrutura e revitalização urbana que integram os preparativos da capital para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em 2025.

Nesta quinta-feira, às 16h, Lula visita as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Una, no bairro Telégrafo. Em seguida, às 18h30, participa da cerimônia de anúncios de investimentos em drenagem e da inauguração do Parque Linear da Nova Doca.

A agenda de sexta-feira começa às 9h20, com a vistoria das obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Às 11h, o presidente visita o Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer em fase final de construção.

O local abrigará o Museu das Amazônias, espaço dedicado à ciência e à tecnologia, e que receberá a exposição Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado. Ainda no Porto Futuro II, Lula conhecerá as obras do Centro Gastronômico e do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, iniciativas que buscam fomentar bionegócios e fortalecer a sustentabilidade na região.

À tarde, a partir das 13h, Lula encerra a visita oficial no Parque da Cidade, que será o palco central dos eventos da COP30 em Belém.

Credenciamento da imprensa

Profissionais de comunicação que acompanharão as agendas devem realizar credenciamento prévio no link disponibilizado pela Presidência da República. Será aceita a credencial anual do Planalto. O credenciamento é válido para os dois dias de atividades.

Na sexta-feira, ônibus oficiais serão disponibilizados para transporte da imprensa, com saída a partir da agenda no Canal da União. O acesso ao Parque da Cidade ocorrerá exclusivamente pelos veículos da Presidência. O credenciamento deve ser feito até 1h30 antes de cada evento.

Serviço

02/10 – 16h: Visita à Estação de Tratamento de Esgoto Una (Rodovia Arthur Bernardes, s/n, Bairro Telégrafo)

02/10 – 18h30: Cerimônia de anúncios de investimentos em drenagem e inauguração do Parque Linear da Nova Doca

03/10 – 9h20: Visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União

03/10 – 11h: Visita ao Museu das Amazônias, ao Centro Gastronômico e ao Parque de Bioeconomia e Inovação – Porto Futuro II

03/10 – 13h: Vistoria ao Parque da Cidade, espaço que receberá a COP30

