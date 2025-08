Preso com barras de ouro em Hilux é empresário em Rondônia e ficou calado em depoimento à PF

O empresário Bruno Mendes de Jesus foi preso com barras de ouro em Hilux em Rondônia — Foto: Montagem/g1

Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, foi preso em flagrante em Boa Vista pela Polícia Rodoviária Federal.

Os 103 kg de ouro apreendidos em ação histórica da Polícia Rodoviária Federal em Boa Vista estavam com o empresário Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos. Ele dirigia uma Hilux ano 2024 quando foi preso. O minério foi avaliado em R$ 61 milhões pela cotação atual do Banco Central.

Levado à Polícia Federal, Bruno ficou calado. Natural de Rondônia, ele tem uma empresa varejista de artigos de vestuário e acessórios.

Quando foi abordado pela PRF, disse ser fiscal de obras e afirmou que havia saído de Manaus para verificar uma construção, mas não soube informar o nome ou o endereço da obra que seria fiscalizada. Ao chegar à PF, não disse mais nada. Ele foi acompanhado por dois advogados desde o momento da abordagem até o procedimento na polícia.

O g1 solicitou posicionamento da defesa de Bruno, mas não recebeu resposta até a última atualização.

A apreensão dos 103 Kg de ouro foi a maior feita pela PRF em todo o país. As barras de ouro estavam escondidas em fundo falso no painel e em outros compartimentos da caminhonete, como no porta-objetos.

Bruno estava com esposa e filho bebê

Bruno dirigia a caminhonete quando foi parado pela PRF na altura da ponte dos Macuxis, na BR-401, por volta de meio dia. No veículo também estavam a esposa e o filho do motorista, de 9 meses.

Durante a abordagem, Bruno apresentou sinais de nervosismo com a entrevista dos agentes da PRF. Eles suspeitaram de inconsistências na documentação apresentada por ele e decidiram fazer uma busca mais detalhada. Foi então que localizaram as barras de ouro escondidas – a maior parte estava no painel do carro.

“Fizemos a abordagem e, ao verificar o interior do carro, percebemos sinais de que algumas partes haviam sido mexidas. Isso nos levou a aprofundar a inspeção. Esses veículos geralmente fazem parte de rotas já mapeadas, mas a PRF está sempre patrulhando e utilizando técnicas policiais para identificar comportamentos suspeitos. Foi o caso dessa abordagem”, explicou o agente da PRF, Rodrigo Magno.

A apreensão dessa quantidade de ouro foi a maior feita pela PRF no estado. A segunda foi de 21 kg de ouro ilegal em barras, em junho de 2024. À época, duas pessoas foram presas. Elas estavam com 33 barras.

“A gente sabe que em Roraima é a maior apreensão. Apesar de ter várias ocorrências com ouro em garimpo, essa é a maior apreensão de ouro até agora”, informou Rodolfo Magno.

O minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação. Ainda não se sabe a origem nem o destino do ouro. A caminhonete, uma Hilux ano 2024, não estava registrada em nome do motorista preso. A PRF não divulgou a quem pertence o veículo.

