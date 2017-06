Preso é pego com drogas dentro de cela do presídio de Santarém

Suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil com 78 papelotes de maconha. Detento não quis depor e disse que só vai falar em juízo.

Um apenado foi flagrado com drogas dentro do presídio Silvio Hall de Moura em Santarém, oeste do Pará, na tarde de segunda-feira (12). O entorpecente, segundo consta em boletim de ocorrência, foi encontrado na cela do detento. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil.

De acordo com a polícia, foram encontrados 78 papelotes de maconha. O detento não quis prestar depoimento e disse que só vai falar em juízo.

O detento, assim como o material apreendido, foi encaminhado para perícia. Um inquérito foi aberto para investigar como a droga entrou na penitenciária.

