Preso em Altamira com 40kg de ouro consegue liberdade

O ouro foi apreendido em Altamira, após sair de Marabá com destino a Santarém

Por decisão da desembargadora federal Solange Salgado da Silva, o homem flagrado com 40,5 kg de ouro na semana passada (dia 6) terá o direito de responder à acusação em liberdade. Laercio Francisco Pedroni foi preso em Altamira, numa fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (|PRF). A esposa dele, Naquede Silva de Miranda, também foi presa na mesma ação e, igualmente a ele, responderá em liberdade. A defesa do casal foi feita pelos advogados Arnaldo Ramos de Barros Júnior e Railson dos Santos Campos.

Os advogados argumentaram – e a desembargadora concordou – que os crimes imputados a Laercio não contemplam emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer outra circunstância anormal que indique indício de periculosidade, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo, Laercio ficará sob monitoração eletrônica. Ele fica também proibido de frequentar qualquer área de garimpo; deve ainda comparecer em juízo nas datas determinadas e não pode deixar a cidade onde mora sem autorização prévia.

No dia prisão, em Altamira, Laercio confessou aos policiais que receberia R$1,2 mil para transportar a carga ilegal (avaliada em R$ 20 milhões), de Marabá até Santarém. A carga seguia em um compartimento secreto no painel da caminhonete em que o casal viajava. As investigações seguem em curso.

Saiba quem é o casal preso com 40 kg de ouro em Altamira e que seria entregue em Santarém

Laercio Pedroni revelou à polícia que receberia R$ 1,2 mil para transportar o ouro de Marabá até Santarém, onde entregaria a uma pessoa cujo nome não foi revelado pelo suspeito.

Laércio Francisco Pedroni e Naquede Silva de Miranda foram presos no último dia 6 de agosto em Altamira, sudoeste do Pará, durante a segunda maior apreensão de ouro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste ano. Cerca de 40 quilos do metal precioso, avaliados em R$ 20 milhões, estavam escondidos no painel de uma caminhonete de luxo e tinham Santarém, no oeste do Estado, como destino final. A prisão preventiva do casal foi decretada pelo juiz federal Pablo Kipper Aguilar, da Vara Federal de Altamira.

Os nomes dos suspeitos foram confirmados pelo Portal OESTADONET.

A carga ilegal foi descoberta durante uma fiscalização de rotina na BR-230. No veículo, além do casal, estavam dois filhos da família. Laercio revelou à polícia que receberia R$ 1,2 mil para transportar o ouro de Marabá até Santarém, onde entregaria a uma pessoa cujo nome não foi revelado pelo suspeito. A Polícia Federal investiga a origem do material e o esquema criminoso por trás da operação.

A ação ocorreu menos de 48 horas após a maior apreensão de ouro feita pela PRF em 2025, 103 quilos interceptados em Boa Vista (RR). Segundo a PRF, alterações suspeitas no veículo motivaram a inspeção que resultou na descoberta do ouro. O homem detido afirmou que a família seguia para Medicilândia, a cerca de 300 quilômetros de Santarém.

Com esses casos, a PRF reforça o combate ao contrabando e crime organizado na região Norte, enquanto a Polícia Federal apura detalhes para desarticular o esquema criminoso que movimenta grandes quantidades de ouro ilegal no país.

