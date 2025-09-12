Preso em Castelo dos Sonhos matou tatuador no MT; e debochou da polícia enquanto estava foragido

Rafael Ferreira da Silva, de 23 anos, debochou da polícia enquanto estava foragido; ele foi preso nesta quarta-feira (10) — Foto: Polícia Civil

Rafael Ferreira da Silva, de 23 anos, debochou da polícia em uma publicação nas redes sociais enquanto estava foragido. Ele é suspeito de matar o tatuador Rone Gomes dos Santos, de 37 anos, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, e foi preso nesta quarta-feira (10), no Distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira (PA).

Na publicação, Rafael compartilhou a própria imagem de procurado, divulgada pela Polícia Civil, alterada com a frase “vai pegar nunca”.

Rafael foi localizado após troca de insformações entre a Polícia Civil de Mato Grosso e do Pará. Após ter o mandado de prisão cumprido, ele foi encaminhado à Delegacia de Castelo dos Sonhos e colocado à disposição da Justiça.

Além do envolvimento na morte de Rone, assassinado a tiros após receber uma ligação, sair de casa e ser atingido com um disparo na cabeça, no mês passado, Rafael é investigado por outros dois homicídios, sequestro, tortura, tráfico de drogas e tentativa de homicídio, segundo o delegado Bruno França.

Conteúdo Relacionado

Conforme a polícia, Rafael também é investigado por uma tentativa de homicídio no dia 4 de abril, semelhante ao de Rone. A vítima, de 31 anos, foi chamada até a porta e, após conversar com os suspeitos, foi atingida por dois disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida, levada ao Hospital Regional de Sorriso e conseguiu sobreviver aos ferimentos.

Ainda segundo o delegado, Rafael é membro de uma facção criminosa e é considerado de alta periculosidade.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/07:38:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...