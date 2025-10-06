Preso em Juruti suspeito de matar jovem a facadas na comunidade de Soledade, em Santarém (PA)

Suspeito foi preso em Juruti — Foto: Polícia Militar/Divulgação

As equipes mantiveram o cerco por dois dias, com o objetivo de localizar e capturar o suspeito.

O suspeito de matar a facadas, João Paulo da Silva Gomes, na comunidade de Soledade, na região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará, foi preso na tarde desta segunda-feira (6) em Juruti.

De acordo com a Polícia Militar, desde sábado (4), as equipes policiais realizaram intensas diligências, após o homicídio de João Paulo da Silva Gomes, vítima de esfaqueamento. Durante as ações, as guarnições efetuaram buscas em áreas de mata e em residências de familiares do suspeito, identificado como o autor do crime.

As equipes mantiveram o cerco por dois dias, com o objetivo de localizar e capturar o suspeito. Na manhã desta segunda-feira (6), uma ação conjunta entre a Polícia Civil, a 28ª CIPM e o 12º PPD de Curuai resultou na prisão do suspeito, encerrando a operação que mobilizou todas as forças de segurança pública da região.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e deve responder pelo crime de homicídio.

Jovem é morto a facadas na comunidade Soledade, em Santarém; suspeito é o ex-companheiro da namorada

