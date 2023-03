Preso em Santarém pastor acusado de estuprar membro de igreja após ‘falsa revelação’

(Foto:Reprodução) – O pastor identificado como Evanio Pereira Cruz Gomes, de 36 anos, foi preso preventivamente por força de mandado de prisão pelo crime de estupro. A captura ocorreu na manhã de domingo (5), no bairro Ipanema, em Santarém.

O Tribunal de Justiça do Pará, por meio da Vara Criminal de Itaituba, determinou que recolha e prenda imediatamente a qualquer unidade prisional, o pastor que congregava na Assembleia de Deus Pentecostal Missionária.

Posteriormente, Evanio foi conduzido por uma equipe da Polícia Civil para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Ao ser questionado pela imprensa local, o farsante religioso alegou que o ocorrido foi consensual e o único ‘pecado’ que cometeu foi adultério e não estupro, pois é casado.

Por outro lado, a versão da vítima, contada em detalhes, contesta o que foi apresentado pelo acusado.

Veja a seguir:

No início de dezembro de 2022, o pastor, se aproveitando da confiança que passava como membro da igreja, entrou em contato com a vítima alegando que precisava falar com ela com urgência (falsa revelação).

Em seguida, ofereceu carona para levá-la ao trabalho. Ao buscá-la na residência, onde morava sozinha, Evanio a levou de carro para um lugar deserto. Na ocasião, afirmou que tinha sonhos sexuais e que a desejava, não conseguindo nem ficar perto.

Ele também chegou a perguntar se ela também tinha sonhos. Mesmo com a resposta negativa, Evanio começou a passar a mão nas partes íntimas, beijou a força, deitou o banco e consumiu o ato carnal. O falso pastor ainda tentou fazer sexo oral, mas a vítima conseguiu sair das garras do agressor.

Pelo estado da vítima, ainda pediu perdão e falou que não iria fazer mais. Abalada, contou ao namorado e ele a orientou para gravar se Evanio tentasse outra vez.

Já no dia 27 de dezembro de 2022, o acusado entrou em contato e disse que ‘seria a última vez, um presente de natal’. Com o intuito de conseguir provas para denunciá-lo, aceitou e novamente ele tentou estuprá-la. O encontro foi gravado no celular, mas Evanio apagou, ficando na lixeira do aparelho, que passou por perícia.

A denúncia foi formalizada após familiares perceberem o comportamento depressivo da vítima e também a própria enteada relatou atitudes de cunho sexual que lhe afetaram quando ainda era adolescente.

Agora ele está à disposição do Poder Judiciário e deve ser transferido para o município de Itaituba nos próximos dias.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/03/2023/14:42:30

