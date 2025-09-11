Preso pela 1ª Cipamb, suspeito de estuprar menina de 12 anos em Faro tem prisão preventiva decretada

Suspeito de estuprar a própria sobrinha foi preso por equipe da 1ª CIPAMB — Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo a investigação, a situação só foi descoberta depois que um familiar flagrou o suspeito em ato criminoso contra a vítima.

Preso desde o dia 1º de setembro deste ano na zona rural de Faro, oeste do Pará, por uma equipe da 1ª Companhia de Policiamento Ambiental, o suspeito de estuprar a própria sobrinha de apenas 12 anos de idade, teve a prisão provisória convertida em preventiva nesta quarta-feira (10).

Inicialmente, o homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo (espingarda), e passou a ser investigado pelo crime de estupro de vulnerável porque foi denunciado por um morador da comunidade Monte Sião, de que estaria abusando da sobrinha e que o crime havia sido descoberto por outro sobrinho que estaria sendo ameaça com espingarda pelo suspeito para não relatar os fatos a ninguém.

De posse das informações a guarnição da Cipamb ao comando do 3⁰ SGT Israel, CB Reis e SD Bruno, foi até o local , juntamente com o gerente da Flota de Faro e mais dois técnicos até a comunidade Nova esperança, onde o suspeito foi encontrado.

Segundo a guarnição, ao ser questionado sobre a denúncia, o suspeito confirmou que tinha tido relações sexuais com a adolescente por mais de uma vez. Fato que também foi confirmado pela própria vítima.

O suspeito que estava de posse da espingarda recebeu voz de prisão em razão do armamento sem documentação legal. Ele e a vítima foram levados à delegacia de Polícia Civil e foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar o caso.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime de estupro. Um exame realizado na criança confirmou a violência, reforçando as provas já coletadas. O delegado Weslley Vicente representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Vara Única da Comarca de Faro na quarta-feira (10).

“Caso a prisão preventiva não tivesse sido decretada, o suspeito poderia ter sido liberado, uma vez que pelo crime de posse ilegal de arma de fogo ele estava em prisão provisória e tinha sido arbitrada fiança para que ele pudesse responder em liberdade. A prisão preventiva é referente ao crime de estupro, e o suspeito também responderá pela posse ilegal de arma de fogo”, destacou Weslley Vicente.

O homem permanece custodiado na unidade policial de Faro à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Santarém e região — PA

