Preso policial militar suspeito de estuprar mulher em posto do BPRv no Cabo

Foto: Reprodução/Google Street View | Mulher denunciou ter sido estuprada em posto do BPRv no Cabo.

O PM tinha um mandado de prisão emitido pela Justiça Militar e será encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED)

O policial militar suspeito de estupro em um posto do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária na última sexta-feira (10) foi preso nesta quarta-feira (15) depois de se apresentar, voluntariamente, na Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Mulher (DPJM-Mulher), acompanhado do seu advogado.

Em nota oficial, a PM-PE explica a prisão do militar foi representada pela Polícia Militar, através da DPJM, e concedida pela Justiça Militar.

Veja a nota na íntegra:

“A Polícia Militar informa que, no final da tarde desta quarta-feira (15), o policial militar do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), acusado de crime sexual, apresentou-se voluntariamente à Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Mulher (DPJM-Mulher), acompanhado de seu advogado.

A unidade está realizando as formalidades relativas ao cumprimento da prisão preventiva, e, após a conclusão dos procedimentos legais, o militar será encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED), onde permanecerá recolhido à disposição da Justiça”.

Nas suas redes sociais, a governadora em exercício Priscila Krause também informou a prisão e acrescentou que “o governo trabalha para que nenhuma mulher tenha medo de denunciar agressões e buscar Justiça”.

Secretário da SDS-PE comenta sobre postura do PM

O Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, afirmou que a ausência do PM no dia do procedimento de reconhecimento presencial com a vítima do suposto crime “chama a atenção”.

“Ele mandou um advogado que o representava com um atestado médico de afastamento por três dias e alegou que tinha sofrido um acidente de moto. Se não fosse um acidente que me impossibilitasse de comparecer, eu, sendo inocente, eu compareceria e me apresentaria. Já é algo que chama a atenção e que deve ser levado em consideração não só pela presidente do inquérito, mas pelo Ministério Público e pelo juiz que irá julgar a causa”, destacou.

O gestor da pasta ainda disse que o policial não está sendo beneficiado de nenhuma maneira durante as apurações. “Nós temos hoje uma pessoa que não honrou a farda que vestiu e cometeu um crime bárbaro, como nós tomamos conhecimento”, frisou.

LEIA MAIS:

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Fonte: Diario de Pernambuco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/14:07:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...