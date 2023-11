Preso por estuprar menina de 9 anos diz que ela o ‘procurava com curiosidade’

Um homem de 35 anos, suspeito de estuprar uma criança de 9 anos, foi preso, nessa terça-feira (28), em Tangará da Serra (239 km a médio-norte de Cuiabá). Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em Campo de Júlio (553 km a noroeste de Cuiabá). O criminoso planejava fuga quando foi localizado.

O crime foi denunciado à Delegacia de Campos de Júlio em agosto deste ano, após a mãe da criança procurar a unidade policial e relatar o crime. Em escuta especializada com uma psicóloga, a menor detalhou os abusos sofridos.

A mãe declarou que a filha teve queda no rendimento escolar e em casa estava com comportamento agressivo. Em certa ocasião, quando ficou próxima ao suspeito, a menina ficou em pânico. Em contato telefônico com a mãe da vítima, o criminoso alegou que a criança é que “o procurava com curiosidade” e também confirmou os abusos, os atribuindo a um “transtorno psicológico”.

Diante da denúncia e dos depoimentos, o delegado Matheus Reiners representou pela prisão preventiva do investigado, que foi decretada nesta semana, pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Comodoro.

Com apoio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Tangará da Serra, o mandado foi cumprido nesta terça-feira.

O investigado foi localizado na residência de sua mãe, encaminhado à unidade policial e depois ao Centro de Detenção Provisória do município.

Fonte: GAZETA DIGITAL / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/16:48:47

