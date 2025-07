Preso por tráfico é identificado como suspeito de homicídio em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | A nova ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Marabá e cumprida por volta das 16h, no Centro de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), onde o investigado segue preso.

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá (DH/MAB), cumpriu na última terça-feira (22) um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado contra Dhierly Costa Soares que já estava custodiado desde abril, por envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A nova ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Marabá e cumprida por volta das 16h, no Centro de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), onde o investigado segue preso.

Relembre a prisão de abril

O homem foi preso no dia 30 de abril de 2025, após ação do 34º Batalhão de Polícia Militar na Rua São Caetano, bairro Jardim União, nas proximidades do Rio Itacaiúnas, em Marabá. Na ocasião, três indivíduos foram detidos após denúncia de tráfico de drogas na região.

Durante a abordagem, os policiais detiveram Harry Silva de Souza, que estava em posse de uma pedra média de substância semelhante ao crack, e Guilherme Guido dos Santos, que não portava entorpecentes, mas foi encaminhado para a delegacia para averiguação.

Já o principal suspeito, Dhierly Soares, correu com uma mochila preta e tentou se esconder dentro de um barraco abandonado, onde foi localizado e preso. Com ele, foram apreendidos:

Uma espingarda de cano serrado, municiada (aparentemente calibre 12);

Cinco cartuchos de calibre 12;

Uma arma de fogo caseira, municiada (aparente calibre 22);

Sete munições de calibre 22;

38 porções de substância semelhante ao crack;

30 porções de substância semelhante à maconha;

Um pacote médio de substância semelhante à cocaína;

Diversas embalagens plásticas, uma tesoura, tubo de linha e R$ 62,00 em espécie.

Todos os envolvidos foram apresentados na delegacia para os procedimentos legais. O principal suspeito permaneceu preso desde então.

Conexão com homicídio ocorrido em março

Dhierly Costa Soares é apontado como autor do homicídio que vitimou Matheus Almeida de Souza, ocorrido na madrugada do dia 5 de março de 2025. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo logo após sair de uma casa de shows, localizada no bairro Independência.

Matheus não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. Durante a investigação, a equipe da Delegacia de Homicídios realizou diligências minuciosas, com análise de imagens de segurança e outros registros técnicos, que possibilitaram a identificação do suspeito.

A Polícia Civil destaca que a prisão representa mais um passo no combate à criminalidade violenta e reafirma seu compromisso em garantir justiça às vítimas e segurança à população de Marabá.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/08:13:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...