VÍDEO: Preso sai para seu 1º dia de trabalho ao ser executado

José Misiano esteve envolvido em um sequestro de motorista de aplicativo e fazia parte de facção.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que José Eduardo Amarilha Misiano da Silva, de 33 anos, foi ex3cutado, na manhã desta quinta-feira (11), na saída do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, na zona rural de Campo Grande. A vítima cumpria pena por furto e ia para o 1º dia de trabalho fora da unidade.

A gravação mostra que a execução aconteceu a poucos metros do portão da unidade penal. O Fiat Siena branco se aproxima do detento que saía acompanhado de outros internos e o passageiro no banco da frente desce já atirando.

O homem usa um capuz azul e at1ra contra a vítima. Em seguida, volta para o carro. Então, o passageiro do banco traseiro desce usando uma touca vermelha, portando uma espingarda calibre 12, e at1ra contra José, que já está caído.

A imagem mostra que o motorista sai com o carro e o segundo atirador corre em direção ao veículo que está com a porta aberta. Após alguns metros, o homem desce do carro e volta a at1rar contra a vítima caída.

Os internos que estavam com a vítima correram por conta dos disparos. A gravação dura 28 segundos. Equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) faz buscas para encontrar os atiradores.

Execução – José Eduardo cumpria pena por furto e recebeu autorização para trabalhar esta semana. Hoje seria o primeiro dia fora da unidade penal, cumprindo expediente. O crime aconteceu por volta das 6h30 quando ele saía do local. Os atiradores fizeram aos menos 23 disparos.

A vítima foi atingida por 6 t1ros na região do tórax. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Perícia estiveram no local. José era de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, e tinha passagens por receptação, posse ilegal de arma de fogo, furto qualificado, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Em 2020, ele foi preso ao lado de um comparsa por manter em cativeiro um motorista de aplicativo que havia desistido de transportar 200 tabletes de maconha de Ponta Porã para a Capital. O serviço renderia certa quantia em dinheiro, mas, ao recusar o transporte, o trabalhador foi ameaçado de morte e sequestrado pelos dois. À época, José admitiu que aceitou participar do crime porque precisava pagar dívidas com uma facção criminosa.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/17:18:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...