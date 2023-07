Preso suspeito de esfaquear subtenente da Polícia Militar em Santarém

Um subtenente da reserva da Polícia Militar foi esfaqueado por um homem na noite desta segunda-feira (17), no bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima, identificada como Rego Lima, foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal. O suspeito de atacar o policial militar foi preso ainda em flagrante.

O nacional identificado apenas por Mailson Maike Silva, conhecido no mundo do crime pelo apelido de ‘Macaco’, foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Ele desferiu ao menos três golpes no subtenente.

De acordo com informações repassadas pela polícia, havia uma rixa antiga entre a vítima e o suspeito, que seriam vizinhos.

Houve uma discussão entre o oficial e o agressor, que é usuário de drogas. Após essa discussão, ‘Macaco’ foi em sua casa, pegou uma faca e desferiu três golpes nas costas do subtenente Rego Lima.

O suboficial foi socorrido e levado para o Pronto Socorro.

O Portal OESTADONET foi informado pela assessoria de imprensa em do PSM, nesta manhã, que o estado de saúde do militar é estável. Ele tá internado no setor de traumatologia.

O suspeito foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia nesta manhã.

Nota de quadro clínico

O Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) informa que o paciente deu entrada no Pronto-socorro Municipal nesta segunda-feira (17), vítima de ferimento por arma branca na região das costas.

Após avaliação médica, o paciente foi submetido a exames de imagem.

No momento, o paciente encontra-se em observação com quadro clínico considerado estável, no setor de trauma do PSM.

Ascom HMS/ PMS

Fonte: O Estado Net/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...