Preso suspeito de integrar quadrilha que planejava ataques a carro-forte no Pará

(Foto: Reprodução) – A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro, da Polícia Civil do Pará, e teve apoio da PC do Mato Grosso

Equipes da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriram, nesta quinta-feira (27), um mandado de prisão preventiva contra um homem pelos crimes associação criminosa armada, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de explosivos.

A ação aconteceu com apoio operacional da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte (MT), em continuidade à operação “Senhor das Armas”. O preso é investigado por fazer parte de uma associação criminosa armada que estava planejando possíveis ataques a carros-fortes na região de Tucuruí, em março de 2023.

“O homem preso pela nossa equipe é filho de um indivíduo de alta periculosidade, com extenso rol de condenações por vários crimes e apontado como líder de uma associação criminosa, conhecido também por atuar em crimes de roubo a bancos, na modalidade ‘Novo Cangaço’. Esta é mais uma fase da operação ‘Senhor das Armas’ que foi deflagrada em janeiro deste ano”, explicou o delegado Felipe Castro, diretor da DRRBA.

Entenda o caso – No final da tarde do dia 30 de março de 2023, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar uma caminhonete com registro de roubo e furto, que estaria escondida em uma residência de propriedade do indiciado, localizada no bairro Palmares II, em Tucuruí.

Os policiais avistaram o veículo e quatro indivíduos que empreenderam fuga pelos fundos do imóvel ao perceberem a chegada dos militares. Durante a inspeção na casa foram encontrados armamentos de alta potencialidade, incluindo fuzis, munições de alto calibre, explosivos, balaclavas, alimentos e outros materiais relacionados à atividades ilícitas. Também foi encontrada documentação de alguns envolvidos no crime.

No dia 16 de janeiro de 2025, a primeira fase da operação “Senhor das Armas” foi deflagrada. À época, um homem morreu em confronto com os policiais da unidade especializada. Ele era apontado como importante liderança, especialista no planejamento e prática de crimes violentos contra o patrimônio na modalidade “Domínio de Cidades” e “Novo Cangaço”, bem como responsável por fabricar fuzis e comercializá-los com criminosos do Pará e de outros Estados.

Fonte: Ingrid Sales – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/14:57:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...