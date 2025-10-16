Preso tem fuga frustrada em Monte Alegre; polícia realiza transferência para Santarém

Detentos que serão transferidos de Monte Alegre para Santarém — Foto: Reprodução/Portal Monte Alegre News

Joel da Silva Lima, acusado de latrocínio em Manaus-AM, foi flagrado com arma artesanal.

A tarde de quarta-feira (15) em Monte Alegre foi marcada por uma operação de segurança para a transferência de dois detentos da carceragem da Delegacia de Polícia Civil para o complexo penitenciário em Santarém, no oeste do Pará. Um deles é Joel da Silva Lima, considerado de alta periculosidade pela polícia, o outro é um suspeito de estupro.

De acordo com informações da Polícia Civil, Joel havia preparado uma arma artesanal — um ferro pontiagudo conhecido como “estoque” — com a intenção de render o agente responsável por entregar sua refeição e, assim, facilitar uma nova fuga.

Segundo o delegado Wellington Kennedy, a ação foi frustrada após o investigador perceber que o preso simulava uma doença e solicitar reforço. “Antes da fuga, ele já havia preparado o estoque para tentar render e atentar contra a vida do agente. Como não conseguiu, tentou fugir de outras formas”, afirmou o delegado.

Ainda segundo o delegado, a permanência de Joel na carceragem da delegacia representava risco para os servidores. “Um dia que ele permanece aqui é um dia em que pode atentar contra um agente de segurança. Por isso, optamos pela transferência imediata para Santarém”, enfatizou Kennedy.

Joel, que já havia fugido anteriormente e foi recapturado, limitou-se a dizer que só prestará declarações perante o juiz. Mas, segundo a polícia, ele teria ironizado sua captura dizendo que “não perdia para a polícia de Manaus e não veio perder para a de Monte Alegre”.

A transferência contou com o apoio das polícias Civil e Militar, que reforçaram a escolta devido ao histórico do detento. O delegado Wellington Kennedy também comentou sobre as condições precárias da delegacia local.

“Nossa carceragem está interditada. Contamos com o apoio do Judiciário e do Ministério Público para pequenas reformas, mas há necessidade urgente de melhorias estruturais”, ressaltou.

Com a transferência dos dois presos, a carceragem da Delegacia de Monte Alegre estava com apenas um detento até a última atualização desta reportagem. A operação buscou, segundo a Polícia Civil, evitar novos incidentes e garantir a segurança dos agentes e da comunidade.

