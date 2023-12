Presos com quase 400 kg de maconha em Castelo de Sonhos no Pará são moradores do Paraná

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, os presos são moradores do distrito de São Clemente, município de Santa Helena no estado do Paraná. – (foto>Reprodução)

Os três moradores de Santa Helena (PR) foram presos na tarde do dia 22 de dezembro de 2023, no distrito de Castelo de Sonhos no Pará transportando quase 400 kg de maconha.

Entenda o caso

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, no Pará, quando avistou dois homens em atitude suspeita dentro de uma carreta no pátio de um posto de combustíveis.

Ao se aproximar, a equipe policial observou os suspeitos empreendendo fuga para uma área de terrenos baldios de difícil acesso, impossibilitando a captura.

Leia mais>Polícia Militar faz grande apreensão de drogas no distrito de Castelos dos Sonhos no Pará.

Os policiais, ao averiguarem a carreta, encontraram 340 tabletes de maconha, pesando 374 kg.

O motorista do caminhão admitiu ter recebido 20 mil reais para realizar o transporte da droga, resultando em sua prisão por tráfico.

Um comerciante relatou à Polícia Militar que os suspeitos que fugiram, estavam em um veículo CrossFox, estacionado em frente a uma conveniência e eles foram presos.

O condutor do caminhão, o veículo utilizado no transporte da droga e o CrossFox abandonado foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Castelo de Sonhos.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/16:18:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...