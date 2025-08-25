Presos em flagrante dois suspeitos de estupro de vulnerável em Faro

Suspeitos foram presos em flagrante por crime de estupro de vulnerável — Foto: Polícia Civil/Divulgação

A adolescente foi encontrada pouco tempo depois e a Polícia Civil investiga se a morte tem ligação com o crime de estupro.

A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens suspeitos de estupro de vulnerável no município de Faro, no oeste do Pará. A vítima, uma adolescente de 14 anos, estava embriagada quando o crime aconteceu.

De acordo com informações do delegado Weslley Vicente, familiares perceberam que a menor havia desaparecido e começaram a procurar por ela. Pouco tempo depois, ela foi localizada com sinais de abuso sexual e em visível estado de embriaguez.

As primeiras investigações indicam que os dois homens consumiam bebida alcoólica junto com a vítima e se ofereceram para levá-la de volta para casa. No caminho, teriam cometido o estupro.

Após a denúncia, os homens foram localizados e presos em flagrante, logo depois a polícia foi informada de que a adolescente havia sido encontrada sem vida em sua residência.

A princípio, a suspeita é de que a menor tenha tirado a própria vida, mas a Polícia Civil reforça que todas as circunstâncias serão apuradas para esclarecer o caso.

