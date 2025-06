Presos na região do Chapadão dizem que foram contratados por PMs para derrubar barracos

Grupo que confessou ter derrubado barracos no Chapadão foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

Grupo foi preso após denúncia feita por um morador da região do Chapadão.

Sete homens foram presos na tarde de quarta-feira (4) em Santarém, na PA-370, em Santarém, oeste do Pará, por guarnições da Polícia Militar, após terem sido denunciados por um morador da região do Chapadão, de terem derrubado 10 barracos e ameaçado as pessoas que estavam neles, com uso de armas de fogo.

Guarnições da PM conseguiram localizar os suspeitos na PA-370 e durante abordagem, eles disseram que tinham sido contratados por dois PMs para derrubar os barracos.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que será instaurado um inquérito para apurar o caso e reforçou que a instituição “não compactua com desvios de conduta de seus agentes”.

Era por volta das 13h40 quando a guarnição foi informada sobre a derrubada dos barracos e ameaças a assentados. A viatura então seguiu pela rodovia Curuá-Una sentido Mojuí dos Campos, e na altura da comunidade Tipizal, os policiais avistaram dois veículos, sendo que um deles estava rebocando uma lancha. Foi dado ordem de parada, mas apenas uma caminhonete Triton parrou, o outro veículo, um SUV Trailblazer cor prata conseguiu escapar.

Durante abordagem, as guarnições encontraram oito homens, sendo quatro na caminhonete e outros quatro que haviam sido deixados às margens da estrada pelo veículo que escapou. Todos foram revistados pelas guarnições, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

Ao lado do veículo abordado, no entanto, os policiais encontraram uma espingarda calibre 20, que os suspeitos informaram que tinha sido levada por eles de um dos barracos derrubados e depois jogada de dentro do veículo quando perceberam a aproximação da polícia.

No veículo, os policiais encontraram dentro de uma bolsa preta uma garrucha, calibre 36, além de cinco biribas emborrachadas, sendo duas delas com gravação: 3° BPM, uma com a inscrição de um 3º SGTIPM ; uma outra com o distintivo do Grupo Tático Operacional – GTO PM/PA; e em outra constava o símbolo de uma caveira.

Questionados pelos policiais das guarnições de Boa Esperança, Mojuí dos Campos e Cipamb sobre motivo pelo qual haviam derrubado os barracos, alguns deles responderam que haviam sido contratados por dois policiais militares para realizarem o serviço, e os PMs em questão seriam sargentos.

Sobre a lancha que estava sendo rebocada pela caminhonete, os suspeitos disseram que embarcação tinha sido usada por eles para chegarem ao local da comunidade Chapadão, onde estavam os barracos que eles haviam derrubado, e que a caminhonete era alugada.

Os suspeitos também relataram às guarnições que os supostos policiais que teriam contratado os serviços deles para derrubar os barracos no Chapadão estavam no veículo Trailblazer, que fugiu do local da abordagem policial. E que eles estavam fazendo uso do rádio HT, possivelmente grampeando os rádios das viaturas e tendo conhecimento das diligências que realizavam, ○ local onde os policiais e as viaturas estavam, para poderem se antecipar a abordagem policial.

Os oito suspeitos foram conduzidos à 16ª Seccional Urbana de Santarém, assim com as armas, as biribas emborrachadas e outros objetos apreendidos na operação, e foram apresentados no plantão do delegado Jair Castro para os procedimentos cabíveis. Um deles foi liberado após apresentar um laudo de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Ele figura no inquérito como testemunhas.

De acordo com o delegado Jair Castro, os sete presos foram autuados por constituição de milícia privada, dano qualificado, esbulho possessório e violação de domicílio.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/07:30:03

