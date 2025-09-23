Presos pai e namorado de adolescente por estupro de vulnerável, no oeste do Pará

Foto:Reprodução | A vítima foi encaminhada para exame sexológico forense, que confirmou o rompimento do hímen e a prática sexual recente.

Operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar e o Conselho Tutelar do município de Faro, no oeste do Pará, nesta segunda-feira (22), resultou nas prisões em flagrante de dois suspeitos do crime de estupro de vulnerável que teve como uma vítima uma adolescente de 14 anos de idade. Os presos são o pai e o namorado da adolescente.

De acordo com o delegado de Polícia Civil Weslley Vicente, o ato foi praticado pelo namorado da adolescente, mas como o relacionamento era consentido pelo pai dela, ele também responde pelo crime de estupro de vulnerável.

“O pai alcovitou a prática de sexo da própria filha menor de 14 anos com um adulto. Responde igualmente por estupro de vulnerável. É como se fosse um ‘cúmplice’ do crime”, explicou Weslley Vicente.

A vítima foi encaminhada para exame sexológico forense, que confirmou o rompimento do hímen e a prática sexual recente.

Segundo a polícia, a adolescente contou em escuta especializada que tinha um relacionamento amoroso com um dos suspeitos e que mantinha relação sexual regularmente com ele.

O jovem confessou que se relaciona com a menor há cerca de 9 meses, com a benção do pai dela.

Os presos foram conduzidos à delegacia e encontram-se recolhidos à disposição da justiça.

