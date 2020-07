Presos passam fome e são torturados no Pará. Celas para 2, que ficam com 40 amontoados

(Foto:Reprodução) – Mulheres presas no Pará sofreram truculência e tortura, denuncia o MPF desde 2019.

Trago aos leitores deste blog, a entrevista da apresentadora Karol Rezende, que tinha um programa dominical na REDETV!, mas foi censurada e proibida de exibir a matéria com denúncias feitas pela advogada Herna Azevedo, que diz que alguns de seus clientes, detentos do Complexo Penitenciário do Estado do Pará, no município de Santa Izabel, acusam o capitão da Polícia Militar Carlos Alex Valino, que está como diretor do órgão, de ser responsável por crimes de tortura e abuso de autoridade contra os apenados, passando por situações de extrema gravidade, chegando até mesmo a passar fome, assim como seus familiares e advogados enfrentam dificuldades e proibições. Um preso teria sido agredido com sua cabeça sendo batida em uma pedra. A agressão teria sido feita pelo próprio diretor do Complexo Penitenciário.

Além de sessões de torturas, os detentos denunciam a falta de colchões, medicamentos, uniformes, material de higiene e de atendimento médico e tratamento de doenças crônicas como AIDS. Familiares dos apenados denunciam que ao adentrar na penitenciária são obrigados a usar fardamentos, assim como suas advogadas são obrigadas a tirar até seus brincos, por motivos de segurança, mas as agentes penitenciárias não tem essa obrigação. Presos que são considerados lideranças de organizações criminosos estão sofrendo ameaças, diz a advogada Herna Azevedo.

Por Diógenes Brandão

